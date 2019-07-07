Чемпион НБА Ирвинг подписал контракт с "Бруклином"

ТАСС, 7 июля. Чемпион национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг перешел в "Бруклин". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Условия контракта с 27-летним защитником не разглашаются.

В сезоне-2018/19, выступая за "Бостон", Ирвинг в среднем за матч набирал 23,8 очка и совершал 5 подборов. "Бостон" завершил регулярный чемпионат на четвертом месте Восточной конференции и дошел до четвертьфинала НБА, где уступил "Милуоки" со счетом 1-4 в серии.

Кроме "Бостона", защитник играл за "Кливленд", с которым стал чемпионом НБА в 2016 году. Также Ирвинг шесть раз принимал участие в матчах всех звезд НБА. В составе сборной США он стал чемпионом мира в 2014 году, став самым ценным игроком турнира.