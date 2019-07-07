Велогонщики Jumbo-Visma выиграли командную гонку с раздельным стартом на "Тур де Франс"

Дистанция составила 27,6 км, результат победителей - 28 минут 58 секунд. Второе место заняла британская Team Ineos (+0.20). Третьей стала бельгийская Deceuninck - Quick Step (+0.21).

В генеральной классификации первую строчку сохранил за собой голландский велогонщик Jumbo-Visma Мике Тёниссен, который опережает партнеров по команде бельгийца Ваута ван Арта, голландца Стивена Крейсвика, немца Тони Мартина и новозеландца Джорджа Беннета на 10 секунд. Впервые с 1987 года первые два этапа выиграли представители одной команды.

Швейцарская команда "Катюша-Альпецин" заняла пятое место, уступив Jumbo-Visma 26 секунд. Российский гонщик команды Ильнур Закарин расположился в общем зачете на 21-й строчке с отставанием от лидера в 36 секунд.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. В прошлом году победителем стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.

Следующий этап протяженностью 215 км пройдет 8 июля между бельгийским Беншем и французским Эперне.