Главный тренер сборной РФ Тедеев призвал отстранить судью и тренеров борца Бадрудинова

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Судья поединка между Арыйаном Тютриным и Хасанхусейном Бадрудиновым, а также тренерский штаб второго спортсмена должны быть отстранены после инцидента, произошедшего на чемпионате России по вольной борьбе. Такое мнение высказал ТАСС в воскресенье главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

В субботу в четвертьфинальной схватке чемпионата России в Сочи в весовой категории до 57 кг за полторы секунды до конца было остановлено время в связи с жалобами тренеров Бадрудинова о пассивном ведении поединка Тютриным. После чего под давлением тренеров и выбежавших к матам болельщиков было принято спорное решение о победе Бадрудинова. В инцидент также вмешалась полиция.

"Мое мнение такое, что нужно отстранить судью и тех тренеров, которые создали эту ситуацию, кричали, угрожали, оказывали давление, нужно поддерживать порядок, независимо от того, в каком бы вы статусе ни были. Что касается Тютрина, то мы дадим ему шанс тоже поехать в Польшу вместе с Зауром Угуевым и чемпионом России [Рашидом] Гамзатовым", - заявил Тедеев.

Ранее Тедеев заявил, что победители чемпионата России на международном турнире памяти Циолковского и Пытлясинского в Польше получат право побороться за место в сборной на чемпионате мира. Тютрин является трехкратным бронзовым призером чемпионатов России и победителем Кубка мира в составе сборной страны.

Чемпионат России - 2019 в Сочи прошел 4-7 июля. Чемпионат мира по борьбе 2019 года пройдет в Нур-Султане 14-22 сентября. Соревнования станут отборочными на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.