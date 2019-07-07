Мужская сборная России по регби-7 уступила французам в матче за бронзу на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Мужская сборная России по регби-7 проиграла команде Франции в матче за третье место на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 12:10 в пользу французских регбистов.

В финале сыграют сборные Японии и ЮАР, матч завершится позднее в воскресенье.

На групповом этапе восемь команд были разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал турнира. На групповом этапе россияне обыграли представителей ЮАР (17:14) и Румынии (33:5), но уступили команде Аргентины (14:26).

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.