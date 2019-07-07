Женская сборная России во второй раз подряд завоевала Кубок Европы по пляжному футболу

ТАСС, 7 июля. Женская сборная России по пляжному футболу второй раз подряд стала обладателем Кубка Европы. Турнир завершился в Португалии.

В финале россиянки обыграли испанок со счетом 3:2. В составе сборной России забили Марина Федорова, Анна Чернякова и Анастасия Горшкова. У испанок отличилась Альба Мельядо Мартинес, Вероника Хуторная забила мяч в свои ворота.

Ранее в воскресенье прошел матч за третье место, в котором сборная Швейцарии в дополнительное время обыграла команду Англии со счетом 6:5.

Женская сборная России во второй раз принимала участие в Кубке Европы. Турнир проводится с 2016 года, тогда трофей завоевали испанки, в 2017 году победила сборная Англии.