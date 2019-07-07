Россияне победили в первом матче на ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 7 июля. Сборная России со счетом 6:0 победила команду Таиланда в первом матче группового этапа чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Турнир проходит в испанской Севилье.

В составе российской команды дублем отметились Алексей Борькин (6-я и 30-я минуты) и Сосланбек Гадзанов (54, 56), один гол на счету Леонида Ильичева (45). Также на 4-й минуте встречи тайский футболист отправил мяч в свои ворота.

Российская команда выступает в группе D, где также играют команды Нидерландов и Канады. В следующем матче россияне сыграют канадцами 9 июля.

Футбольный матчи среди лиц с церебральным параличом проводится в формате "7 на 7" на поле размером 75 на 55 м, ширина ворот - 5 м, высота - 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз побеждала в турнире (1998, 2005, 2007, 2011, 2015) и вместе с командой Украины является самой титулованной сборной.

Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.