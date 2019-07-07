Российские волейболисты одержали третью победу подряд в группе на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу подряд на групповом этапе на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В матче третьего тура россияне победили китайских волейболистов со счетом 3-0 (25:20, 25:15, 25:15). В заключительном туре российская команда сыграет против сборной США 8 июля.

В турнирной таблице российская команда занимает первое место, имея в активе 9 очков после 3 проведенных встреч. На втором месте находится команда США (4 очка, 2 матча), на третьем - сборная Португалии (3, 2), на четвертом - команда Китая (1, 2), на последнем - сборная Южной Кореи (1, 3).

В волейбольном турнире Универсиады 20 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 на Тайване сборная России завоевала серебро.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.