Сборная Мексики по футболу обыграла команду США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Единственный гол на 73-й минуте забил Джовани дос Сантос. На пути к финалу сборная Мексики под руководством аргентинца Херардо Мартино обыграла в четвертьфинале команду Коста-Рики в серии пенальти, а в полуфинале - сборную Гаити (1:0), американцы в 1/4 финала были сильнее команды Кюрасао (1:0), в полуфинале была обыграна сборная Ямайки (3:1).

ТАСС, 8 июля. Футболисты сборной Мексики победили команду США со счетом 1:0 в финале Золотого кубка Конфедерации Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 2019 года. Большинство матчей турнира прошло в США (по две игры приняли Коста-Рика и Ямайка), финал состоялся в Чикаго (штат Иллинойс) на стадионе Soldier Field, на матче присутствовало 62 493 зрителя.

Сборные Мексики и США в шестой раз встретились в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, мексиканцы одержали пятую победу в этих матчах. Золотой кубок КОНКАКАФ проводится с 1991 года, с 1963 по 1981 год между национальными командами региона проходил чемпионат наций КОНКАКАФ, дважды (1985, 1989) соревнования не проводились, а победитель зоны КОНКАКАФ определялся по итогам квалификационного турнира на чемпионат мира, однако победителю трофей не вручался.

С учетом предыдущих турниров сборная Мексики выиграла 11-й титул, а Золотой кубок КОНКАКАФ команда завоевала в восьмой раз. На счету американцев шесть побед.

Индивидуальные награды

Самым ценным футболистом Золотого кубка КОНКАКАФ - 2019 был признан 28-летний нападающий мексиканцев Рауль Хименес, выступающий за английский клуб "Вулверхэмптон". В финале Хименес пяткой отдал голевую передачу на дос Сантоса.

Приз лучшему бомбардиру ("Золотая бутса") получил 19-летний нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид, забивший шесть мячей, мексиканец Хименес стал вторым, отличившись пять раз. Лучшим голкипером турнира был признан вратарь сборной Мексики Гильерме Очоа, в шести матчах он пропустил четыре мяча.

Лучшим молодым футболистом стал 20-летний полузащитник сборной США и английского клуба "Челси" Кристиан Пулишич, забивший на турнире три гола. Наградой за честную игру была отмечена команда США, в финале главный арбитр матча Марио Эскобар из Гватемалы ни разу не наказал футболистов предупреждениями.