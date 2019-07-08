"Бруклин" объявил о переходе в команду двукратного чемпиона НБА Дюранта

Дюрант стал игроком "Бруклина" в результате обмена с "Голдэн Стейт", в обратном направлении последовали защитники Д'Анджело Рассел, Шабазз Напьер, форвард Тревеон Грэм. Также "Бруклин" получил защищенный пик первого раунда драфта 2020 года. Ранее сообщалось, что Дюрант подпишет четырехлетний контракт с "Бруклином" на сумму $164 млн.

"Кевин - чемпион, многолетний участник Матчей звезд НБА и один из великих игроков любого поколения. Приход игрока калибра Кевина в нашу команду повышает способность нашего клуба конкурировать с элитными командами в лиге. Его огромные способности и преданность своему делу сделали его талантливым форвардом, которого когда-либо видела наша игра, и мы, как и весь Бруклин, рады приветствовать Кевина и его семью в "Нетс", - сказал генеральный директор "Бруклина" Шон Маркс.

В прошлом сезоне "Бруклин" занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и пробился в плей-офф, где уступил в серии первого раунда "Филадельфии" (1-4).

Карьера Дюранта

Дюрант был выбран на драфте НБА 2007 года под общим вторым номером клубом "Сиэтл Суперсоникс" (нынешнее название - "Оклахома"), по итогам первого сезона он получил приз лучшему новичку лиги. За "Оклахому" он выступал до 2016 года, после чего подписал контракт с "Голден Стэйт". В составе "Уорриорз" форвард стал двукратным чемпионом НБА и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые.

Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матче звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда. По ходу плей-офф сезона-2018/19 он был самым результативным игроком, набирая в 12 матчах в среднем по 32,3 очка, делая 4,9 подбора и 4,5 передачи за 36 минут на паркете, при этом он дважды получал серьезные повреждения. В пятом матче серии 1/4 финала с "Хьюстоном" (4-2) Дюрант травмировал икроножную мышцу, после чего вернулся в строй лишь в пятом матче финала против "Торонто" (2-4), где спустя 12 минут снова получил повреждение. Позднее выяснилось, что игрок порвал ахиллово сухожилие и, вероятно, не сможет сыграть в следующем сезоне.

В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира.