Юные игроки поборются на "Волгоград-Арене" за право тренироваться с футболистами "Зенита"

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Шесть игроков в возрасте от 8 до 12 лет из Волгограда по итогам футбольного фестиваля на "Волгоград-Арене" будут приглашены на тренировочный сбор петербургского "Зенита". Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации Волгоградской области.

"На футбольном фестивале в Волгограде, который пройдет 13 июля на "Волгоград-Арене", все желающие ребята в возрасте от 8 до 12 лет смогут попробовать свои силы в футболе - шесть лучших игроков из Волгограда "Зенит" пригласит на настоящий тренировочный сбор", - говорится в сообщении.

Большой фестиваль футбола организует "Зенит" и "Газпромбанк" совместно с региональным комитетом физической культуры и спорта. "Зенит" привезет в регион кубок чемпионов России. Сфотографироваться с трофеем сможет каждый, для этого на "Волгоград-Арене" обустроят специальную фотозону. Также жителям и гостям города предложат более 30 детских и семейных аттракционов, мастер-классов, интерактивных футбольных площадок.

Фестиваль пройдет в день первой домашней игры "Ротора" в Олимп - Футбольной национальной лиге сезона-2019/20 - 13 июля волгоградский клуб сыграет с "Текстильщиком" из Иваново.

По данным областных властей, стадион "Волгоград-Арена" активно используется в рамках концепции наследия ЧМ-2018. В этом году в регионе пройдут финалы всероссийских турниров "Кожаный мяч" и "Колосок". В настоящее время число занимающихся футболом жителей области превышает 25 тыс. человек, из них почти шесть тысяч - дети в возрасте от 9 до 18 лет. По всему региону задействованы 625 футбольных полей, из них 299 расположены в сельской местности, секции по подготовке футболистов работают в 42 учреждениях спортивной направленности, включая детскую спортшколу ФК "Ротор".

"Волгоград-Арена" была построена в рамках подготовки к ЧМ-2018 на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги.