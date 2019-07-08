Экипаж Каргинова стал вторым на втором этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 8 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал вторым на втором этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток от Байкальска до Улан-Удэ длиной 212 км за 2 часа 33 минуты 12 секунд.

Победу на этапе одержал экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ), который преодолел дистанцию за 2 часа 29 минут 42 секунды. Третье место занял голландец Мартен ван ден Бринк ("Рено", +6.25). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова занял четвертое место (+6.42), Айрата Мардеева - пятое (+6.42), Сергея Куприянова - седьмое (+14.57).

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 2 часа 15 минут 51 секунда. Вторым финишировал китаец Лю Кунь (SMG Buggy, +7.40), третьим к финишу приехал китаец Хан Вей (SMG Buggy, +10.14). Лучшим из россиян стал Денис Кротов ("Мини"), финишировавший на пятом месте (+10.47).

В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял аргентинец британец Сэм Сандерлэнд (КТМ), преодолевший дистанцию за 2 часа 20 минут 30 секунд. Вторым стал испанец Ориол Мена ("Хиро", +0.39), третьим - португалец Пауло Гонсалвес ("Хиро", +0.50). Россиянин Александр Максимов занял 18-е место ("Ямаха", +48.09), Анастасия Нифонтова - 20-е ("Хускварна", +1:27.30).

Спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.