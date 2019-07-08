SMP Racing не примет участия в следующем сезоне чемпионата мира по гонкам на выносливость

В прошедшем суперсезоне WEC экипажи SMP Racing пять раз поднимались на подиумы, в том числе в марафоне "24 часа Ле-Мана".

ТАСС, 8 июля. Российская команда SMP Racing не будет участвовать в следующем сезоне чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC). Об этом заявил основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, слова которого приводит пресс-служба программы.

"Для нас это был сложный сезон, - сказал Ротенберг. - Мы много работали над нашей машиной BR1. В результате мы смогли показать и доказать всем, что российская команда, российские пилоты и российский автомобиль способны достигать высших результатов в самых сложных мировых чемпионатах и таких престижных гонках, как "24 часа Ле-Мана". Это заслуга всех, кто принимал участие в этом амбициозном проекте - пилотов, команды, дизайнеров BR Engineering и Dallara. Мы всегда стремились только к победе и считаем, что мы ее завоевали, достигнув максимально возможного результата в сложившихся условиях".

"После финала в Ле-Мане мы приняли решение о прекращении участия программы SMP Racing в WEC. В сезоне-2019/20 команда не будет принимать участия в чемпионате", - добавил Ротенберг.

В "24 часах Ле-Мана" 2019 года третье место занял экипаж SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна.