Джорджевич готов остаться в "Зените" и конкурировать с Дзюбой и Азмуном

ТАСС, 8 июля. Черногорский нападающий Лука Джорджевич готов остаться в санкт-петербургском футбольном клубе "Зенит" и конкурировать с форвардами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном. Об этом 24-летний форвард заявил ТАСС.

Джорджевич выступает за "Зенит" с 2012 года с перерывами на аренды в "Твенте", "Сампдорию" и "Понферрадину". Два последних сезона черногорец играл за тульский "Арсенал", в прошедшем чемпионате форвард отметился семью голами и пятью результативными передачами в 23 матчах.

"Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в "Зените", готовлюсь к чемпионату. Если кто-то меня позовет, может, "Зенит" что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно", - сказал Джорджевич.

По информации портала Transfermarkt, контракт Джорджевича с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2020 года.