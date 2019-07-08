Горшков: фигуристы Боброва и Соловьев были яркой танцевальной парой

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев создавали на льду яркую танцевальную пару, которая, несмотря на трудности, выступала очень надежно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион в танцах на льду Александр Горшков.

29-летняя Боброва объявила о завершении спортивной карьеры в понедельник.

"Катя и Дима - очень хорошие ребята, они много сделали для нашего фигурного катания. У них была непростая спортивная судьба, у Димы были проблемы с коленом, которые заставили их пропустить сезон", - сказал Горшков.

"На их пути возникали и другие проблемы, но тем не менее они показали себя бойцами: с определенного периода они выступали очень надежно - показывали максимум того, на что были способны. Это была яркая пара, и Катя была ее украшением", - добавил он.

Боброва в дуэте с Соловьевым стала олимпийской чемпионкой 2014 года в Сочи и серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, обе медали были завоеваны в командных соревнованиях. Также Боброва и Соловьев являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2013 года, чемпионами Европы 2013 года. Дуэт не выступал на международных соревнованиях в сезоне-2018/19.