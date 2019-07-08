Российская гандболистка Екатерина Королева погибла в Польше

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

20-летняя спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором Королева принимала участие.

"По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши, представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации. ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины", - сообщает пресс-служба ФГР.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.