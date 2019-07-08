Перемены в тренерском штабе сборной России по боксу не связаны с итогами Европейских игр

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Изменения в тренерском штабе мужской сборной России по боксу не связаны с итогами выступления команды на Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС в понедельник по телефону заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник стало известно, что пост главного тренера мужской сборной займет Виктор Фахретдинов. Предыдущий наставник мужской команды Эдуард Кравцов займет должность генерального менеджера сборных России по тренерской работе.

"Это не только мое решение, но и тренерского совета, для того чтобы провести тренерскую реформу. Мы ни в коем случае не ущемляем Кравцова, это никак не связано с Европейскими играми, потому что там выступали наши вторые-третьи номера. Эта реформа касается тренерской селекции в регионах, для этого нужна позиция генерального менеджера, чтобы распределить обязанности. Кравцов займется именно этим, он будет работать с тренерским советом, распределять людей для повышения квалификации, также предусмотрена работа с национальными сборными", - заявил Кремлев, добавив, что данное решение федерация хотела принять еще весной.

"Взрослой команде нужно проводить большую работу, чтобы возродить былые времена, завоевывать медали. Тут нужна работа тренерского состава, их взаимодействие друг с другом", - добавил генсек федерации.

На прошедших в Минске Европейских играх российские боксеры завоевали золотую, три серебряные и три бронзовые медали, заняв четвертое место в зачете боксерского турнира.