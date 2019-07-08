Жулин считает своевременным решение фигуристки Бобровой о завершении карьеры

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Екатерина Боброва своевременно приняла решение завершить карьеру. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал тренер Александр Жулин.

Жулин тренировал Боброву и Дмитрия Соловьева с 2012 года. Под его руководством фигуристы стали олимпийскими чемпионами 2014 года в Сочи и серебряными призерами Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, обе медали были завоеваны в командных соревнованиях. В сезоне-2018/19 дуэт не выступал на международных соревнованиях.

"Катя все правильно сделала, хватит кататься, надо теперь детей воспитывать. Думаю, что ребята достаточно сделали для спорта. Сейчас у них уже и возраст такой, что нужно сосредоточится на другом. На поиске профессии, зарабатывании денег в шоу, нужно жить в свое удовольствие, доставлять радость своей семье", - сказал Жулин.

"Если они обратятся, я с удовольствием поставлю им программы для выступлений в шоу. Мы продолжаем великолепно общаться, у нас замечательные отношения", - добавил Жулин.

Боброва и Соловьев также являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2013 года, чемпионами Европы 2013 года.