Первая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла американке Элисон Риск в матче четвертого круга Уимблдона. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

Риск победила со счетом 6:3, 2:6, 6:3. Барти, посеянная на турнире под первым номером, является лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), Риск занимает 55-е место.

В четвертьфинале Риск сыграет с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (11-й номер посева) и испанкой Карлой Суарес-Наварро (30).

Выход в четвертый круг является лучшим достижением для 23-летней Барти на Уимблдоне. Теннисистка за карьеру одержала шесть побед на турнирах WTA, в том числе на Открытом чемпионате Франции 2019 года. 29-летняя Риск впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема, в ее активе две победы на турнирах WTA.

Ранее борьбу на Уимблдоне завершили еще три теннисистки из топ-5 рейтинга WTA - японка Наоми Осака (второй номер рейтинга), голландка Кики Бертенс (4) и немка Ангелик Кербер (5). Продолжает выступление на Уимблдоне третья ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии, которая может сместить Барти с первого места в рейтинге, если дойдет до полуфинала турнира.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.