Мэр Казани отметил огромную конкуренцию за право проведения матча за Суперкубок УЕФА

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Конкуренция за проведение матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов огромная, однако Казань намерена бороться за право принять игру. Об этом в понедельник сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

"Достаточно сказать, что на сегодня известно уже порядка четырех кандидатов, среди которых Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана. Конкуренция огромная, но мы все же поборемся", - цитирует Метшина пресс-служба мэрии Казани.

По словам Метшина, заявочная кампания не менее серьезная, чем была на право проведения Универсиады (принимала Казань в 2013 году) или чемпионата мира по водным видам спорта (2015). Он уточнил, что все города, подавшие заявки на проведение матча Суперкубка УЕФА, будут известны на днях.

4 июля Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Президент РФС Александр Дюков отметил, что столица Татарстана имеет достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований. Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА необходимые для заявки документы.

Суперкубок УЕФА разыгрывается с 1973 года, впервые его завоевал голландский "Аякс". Вплоть до 1999 года трофей оспаривали обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии - Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы, Россия ни разу не принимала подобные матчи. В 2019 году розыгрыш трофея состоится на новой арене турецкого клуба "Бешикташ" в Стамбуле, в 2020-м - на стадионе "Драгау" в португальском Порту.