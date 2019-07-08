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Допинг в спорте

Российский регбист Гриценко дисквалифицирован на два года за допинг

Также дисквалификациям подверглись велогонщица Екатерина Головастова и лыжник Нищаков

ТАСС, 8 июля. Россиянин Дмитрий Гриценко, выступающий за клуб по регби-7 "Кубань", дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 15 июля 2018 года.

На четыре года (начиная с 20 июня 2019 года) дисквалифицирован лыжник Андрей Нищаков, на два года (начиная с 15 июля 2018 года) - велогонщица Екатерина Головастова. Спортсмены также наказаны за нарушение антидопинговых правил.

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