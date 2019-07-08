Волейболистов сборной Ирана на 4 часа задержали в аэропорту Чикаго

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная Ирана по волейболу была на 4 часа задержана в аэропорту Чикаго (штат Иллинойс, США), куда спортсмены прибыли для участия в "Финале шести" Лиги наций. Министерство иностранных дел Ирана в связи с этим выразило протест, сообщает пресс-служба ведомства.

"Если Америка не может соревноваться честно и справедливо с другими командами, лучше не проводить спортивные матчи", - заявил представитель МИД Ирана Мохсен Бахарванд.

"Финал шести" волейбольной Лиги наций пройдет в Чикаго 10-14 июля. В турнире примут участие сборные Франции, России, США, Польши, Ирана и Бразилии.