В Польше возбудили дело о непредумышленном убийстве после смерти российской гандболистки

ВАРШАВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве после гибели в республике игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель пресс-службы местной полиции в городе Оструда Анна Карчевская.

"Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели", - указала Карчевская.

Как информировала ранее пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР), 20-летняя спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором Королева принимала участие.

В польской полиции эти данные подтвердили. "Это произошло минувшей ночью. Около полуночи дежурному поступил вызов об извлечении из воды тела женщины. Приехавшие на место врачи скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно", - отметила Карчевская.

"На данный момент сложно сказать, что было непосредственной причиной смерти", - добавила она, сообщив, что 10 июля состоится судебно-медицинская экспертиза.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.