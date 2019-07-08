Бывший хоккеист новокузнецкого "Металлурга" Титов дисквалифицирован на четыре года

ТАСС, 8 июля. Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение дисквалифицировать Александра Титова на четыре года за нарушение общероссийских антидопинговых правил. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация Титова отсчитывается с 3 октября 2017 года. 28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

В последний раз Титов выходил на лед в сезоне-2017/18 и выступал за команду Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Дизель". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игрок провел 25 матчей за новокузнецкий "Металлург" в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1 гол + 3 передачи) очка.