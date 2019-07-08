Матч "Факела" и "Чайки" перенесен из Ростова-на-Дону в Воронеж

ТАСС, 8 июля. Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) приняла решение о переносе встречи второго тура между воронежским "Факелом" и "Чайкой" (Песчанокопское, Ростовская область) в Воронеж. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба лиги.

Изначально матч должен был пройти 13 июля на "Ростов-Арене", заявленной "Чайкой" как домашний стадион на первенство Олимп-ФНЛ сезона-2019/20.

Ответная встреча команд состоится 29 октября в Ростове-на-Дону, где "Факел" сыграет в гостях.

Аналогичные изменения коснулись других команд: матч девятого тура "Торпедо" (Москва) - "Текстильщик" (Иваново) пройдет 18 августа в Москве, матч второго круга состоится 15 марта в Иванове. В 13-м туре 14 сентября "Торпедо" дома примет "Краснодар-2", в 31-м туре 8 апреля команды встретятся в Краснодаре.

Чемпионат ФНЛ сезона-2019/20 стартовал 7 июля.