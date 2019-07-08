Молодежная сборная России по футболу сыграет первый матч отбора ЧЕ-2021 в Саранске

ТАСС, 8 июля. Молодежная сборная России по футболу (игроке не старше 21 года) сыграет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команды Сербии на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 6 сентября.

Сборная России сыграет в 5-й группе, где также выступят команды Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии. По ходу группового этапа команды сыграют друг с другом по два матча. По итогам победители групп выйдут в финальную часть, также две лучшие команды из числа занявших второе место сыграют в стыковом матче за право участвовать в чемпионате Европы. В финальной части турнира сыграют 12 команд, в числе которых хозяева - сборные Венгрии и Словении.

Молодежный чемпионат Европы проводится с 1972 года, чаще всех на турнире побеждали сборные Италии и Испании (по 5 побед). Сборная России ни разу не становилась призером соревнований, команда СССР является трехкратным победителем турнира (1976, 1980, 1990), а также серебряным (1972) и бронзовым (1974) призером первенства.

Молодежный чемпионат Европы в Венгрии и Словении пройдет с 13 по 27 июля 2021 года.