Шорт-трекист Ан в конце сентября примет участие в отборочных соревнованиях сборной России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан в конце сентября примет участие в отборочных стартах для включения в сборную России. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В сентябре 2018 года Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки и готовиться к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

"Первые отборочные соревнования в национальную команду пройдут через две недели после открытого международного Кубка СКР. В них примет участие Виктор Ан, он приедет уже на Кубок СКР. В какой он форме - увидим в сентябре", - сказал Кравцов.

Проведение открытого международного Кубка СКР запланировано на 13-15 сентября.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, он выступал за сборную России с 2011 года, ранее он в составе национальной команды Южной Кореи стал трехкратным олимпийским чемпионом Игр-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Позднее из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи, в составе сборной России он трижды завоевывал золото Игр в Сочи, дважды - чемпионатов мира и восемь раз - чемпионатов Европы. Он не участвовал в Олимпиаде-2018, так как не получил приглашения от Международного олимпийского комитета.