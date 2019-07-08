Неймар не прибыл вовремя в расположение ПСЖ

ТАСС, 8 июля. Бразильский нападающий Неймар не прибыл в назначенное время в расположение футбольного клуба ПСЖ для подготовки к сезону. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба французской команды.

"Неймар был обязан появиться в понедельник в расположении клуба для возобновления предсезонной подготовки с командой. Это случилось без предварительного уведомления игроком клуба. Клуб об этом сожалеет и предпримет соответствующие меры", - сообщает пресс-служба ПСЖ.

Неймар из-за травмы не принимал участия в прошедшем в Бразилии Кубке Америки, на котором команда хозяев стала в девятый раз победителем турнира. Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, перейдя из испанской "Барселоны" за рекордные €222 млн. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за ПСЖ в 28 матчах во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач.