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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил волейболистов Красильникова и Стояновского с победой на чемпионате мира

Президент России отметил лидерский характер и мастерство спортсменов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского с победой на чемпионате мира по пляжному волейболу в Германии. Телеграмма президента опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы на "отлично" выступили в Гамбурге, продемонстрировали по-настоящему лидерский характер и мастерство. И конечно, ваш успех - весомый вклад в развитие и популяризацию этого зрелищного вида спорта в нашей стране", - отметил президент.

В прошедшее воскресенье Красильников и Стояновский победили на чемпионате мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге, став первой российской парой, выигравшей турнир. Победа принесла российской сборной лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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