Российский хоккеист Барбашев представит Кубок Стэнли в Москве 17 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Иван Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву 17 августа. Об этом ТАСС сообщил в понедельник агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии переиграв "Бостон" со счетом 4-3. В составе победителей выступают два российских нападающих - Барбашев и Владимир Тарасенко.

"Барбашев презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа", - сказал Мильштейн.

По регламенту каждый обладатель трофея имеет право провести с ним целый день, и зачастую хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным и болельщикам.