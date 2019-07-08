Власти Саранска ожидают более 40 тыс. зрителей на матче молодежной сборной РФ по футболу

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Саранска рассчитывают, что более 40 тысяч человек посетят матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы 2021 по футболу (игроки не старше 21 года) между сборными России и Сербии. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Матч между командами России и Сербии пройдет в Саранске 6 сентября, сборная России сыграет в 5-й группе, где также выступают команды Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

"Думаю, что, как и во время матча со сборной Сан-Марино (матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 прошел в Саранске 8 июня - прим. ТАСС), стадион будет полный, [ожидаем] более 40 тыс. болельщиков. Опыт [проведения подобных матчей] показывает, что у жителей Саранска и республики [к футболу] большой интерес, также приезжали гости из Ульяновска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, думаю, они обязательно приедут еще. Мы каждый раз, как в первый, готовимся, переживаем, но скучать болельщикам не дадим", - сказал Тултаев.

По словам главы Саранска, власти города еще не определились с концепцией культурной программы для гостей республики. "Обязательно [организуем] зону гостеприимства - это несколько площадок в центре [города, где проходят] концерты, развлекательная программа, [работают] летние кафе", - отметил Тултаев. Также в городе могут организовать пешеходную зону, однако решение пока не принято.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года, который прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. В соответствии с концепцией наследия ЧМ-2018 стадион должен быть передан в собственность области в 2019 году.

В настоящее время "Мордовия-Арена" является домашним стадионом клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Мордовия". 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Эта победа стала самой крупной в истории российской сборной. Матч посетили 42 241 человек.