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Уимблдон

Серена Уильямс оштрафована за порчу покрытия теннисного корта во время тренировки

Сумма штрафа составила $10 тысяч
Серена Уильямс EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Серена Уильямс
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 9 июля. Американская теннисистка Серена Уильямс получила штраф в размере $10 тыс. за порчу травяного покрытия на тренировочном корте Уимблдона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в выходные перед началом соревнований. Уильямс бросила ракетку на корт, повредив покрытие. Во вторник 37-летняя американка в четвертьфинале Уимблдона сыграет с соотечественницей Элисон Риск.

Штраф в размере $3 тыс. за неспортивное поведение получил итальянец Фабио Фоньини. В матче третьего круга, в котором спортсмен уступил американцу Теннису Сандгрену (3:6, 6:7 (12:14), 3:6), он позволил себе резкие высказывания в адрес организаторов. Также Фоньини пожелал, чтобы на одном из кортов "взорвалась бомба".

Уимблдон завершится 14 июля.

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