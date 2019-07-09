Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров пропустит чемпионат мира

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров по причине травмы колена пропустит чемпионат мира в южнокорейском Кванджу. Об этом ТАСС сообщил начальник сборной России Эдуард Феоктистов.

Соревнования прыгунов в воду на чемпионате мира пройдут с 13 по 20 июля, Захаров должен был выступить с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

"Илья пропустит чемпионат мира из-за травмы, он не успел восстановиться к старту. В начале сезона он перенес операцию, поэтому не очень удачно выступил на чемпионате России. При подготовке к чемпионату мира травма усугубилась, и было принято решение его пропустить", - сказал Феоктистов.

Захаров и Кузнецов являются действующими чемпионами мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Олимпийского чемпиона заменит четырехкратный призер чемпионатов Европы Никита Шлейхер.