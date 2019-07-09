СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен продать бывшего футболиста "Спартака" Рохо

ТАСС, 9 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" хочет продать бывшего защитника московского "Спартака" Маркоса Рохо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Record.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" оценивает трансфер 29-летнего аргентинца в €28 млн. Контракт с футболистом, по которому он получает €9 млн в год, истекает 30 июня 2021 года.

Также сообщается, что футболистом интересуются китайские клубы, но сам аргентинец хочет остаться в Английской премьер-лиге.

Большую часть прошлого сезона игрок пропустил из-за травмы, сыграв пять матчей в чемпионате Англии и одну встречу в Лиге чемпионов.

Рохо начал карьеру в аргентинском "Эстудиантесе", затем перешел в московский "Спартак". В составе московского клуба аргентинец выступал в 2011-2012 годах, сыграл 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Летом 2012 года футболист перешел в португальский "Спортинг", через два года он подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". В составе аргентинского клуба Рохо стал чемпионом Аргентины (2010) и победителем Кубка Либертадорес (2009), вместе с английской командой игрок стал обладателем Кубка Англии (2016), Суперкубка Англии (2016), Кубка английской футбольной лиги (2017) и победителем Лиги Европы (2017).

За сборную Аргентины Рохо провел 59 матчей, в которых трижды отличился. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира в Бразилии 2014 года и серебряным призером Кубка Америки в 2015 году. В завершившемся в воскресенье Кубке Америки Рохо участия не принимал.