СМИ: "Вест Хэм" может подписать контракт с футболистом Балотелли

ТАСС, 9 июля. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" может подписать контракт с итальянским нападающим Марио Балотелли. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По информации источника, английскому клубу предложили подписать 28-летнего футболиста, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента, однако главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини пока не высказал заинтересованности в трансфере игрока.

Также сообщается, что английская команда ищет центрального нападающего после ухода австрийца Марко Арнаутовича в китайский клуб "Шанхай СИПГ", и приоритетной трансферной целью "Вест Хэма" на данный момент считается уругвайский форвард испанской "Сельты" Макси Гомес.

В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель". В составе "Интера" он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в "Ницце" и "Марселе", сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

В прошедшем сезоне "Вест Хэм" финишировал на десятом месте в чемпионате Англии.