Колобков: российские регбистки имеют хорошие шансы отобраться на Олимпиаду

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков во вторник на встрече с национальной командой на базе в подмосковном Новогорске.

Сборная России 13-14 июля в Казани сыграет в отборочном турнире к Олимпийским играм.

"Предстоит важный турнир, - сказал Колобков. - Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем вам успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы вы попали на Олимпийские игры".

"Вид спорта себя хорошо зарекомендовал. Думаю, что будет долго в программе Олимпийских игр. Мы уделяем большое внимание развитию регби", - добавил министр спорта.

На групповом этапе отборочного турнира российская команда сыграет со сборными Англии, Германии и Швеции. В турнире 12 команд разделены на три группы по четыре сборные. Путевку на Олимпийские игры в Токио получит победитель, команды, занявшие второе и третье места, сыграют в следующем отборочном турнире.

На Олимпиаде 2016 года регби-7 впервые было представлено на Играх. Мужская и женская сборные России не смогли квалифицироваться на олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро.