СМИ: Уэстбрук может покинуть клуб НБА "Оклахома"

ТАСС, 9 июля. Американский защитник Расселл Уэстбрук может покинуть клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома". Об этом сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, "Майами" заинтересован в приобретении 30-летнего игрока, сам Уэстбрук не против этого перехода. Агент игрока Тед Фучер и генеральный менеджер "Оклахомы" Сэм Прести обсудили варианты продолжения карьеры, обе стороны заинтересованы в скорейшем разрешении ситуации. У 30-летнего баскетболиста остается еще четыре года контракта с "Оклахомой", по которому он может заработать $170 млн.

Уэстбрук выступает за "Оклахому" с 2008 года. В прошедшем сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 22,9 очка, делал 11,1 подбора и 10,7 передачи, в плей-офф он принял участие в пяти встречах, в которых набирал в среднем 22,8 очка, делал 9 подборов и 10,6 передачи. В 2017 году он был признан самым ценным игроком НБА по итогам регулярного сезона. Он восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, дважды входил в первую пятерку сезона (2016, 2017), становился самым результативным игроком сезона (по показателю среднего набора очков за матч) в 2015 и 2017 годах и лучшим ассистентом (число передач в среднем за матч) в 2018 и 2019 годах.

Уэстбруку принадлежат рекорды по количеству трипл-даблов за сезон (42) и количеству трипл-даблов подряд (11). В составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году и чемпионата мира в 2010 году.

В последних трех сезонах "Оклахома" неизменно вылетала в первом раунде плей-офф НБА.