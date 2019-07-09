Власти Мордовии намерены провести матч молодежной сборной по футболу на высшем уровне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Мордовии приложат максимум усилий для проведения на высшем уровне матча отборочного турнира молодежного чемпионата Европы - 2021 между сборными России и Сербии, сообщил во вторник ТАСС министр спорта Мордовии Александр Савилов.

Матч пройдет в Саранске 6 сентября, сборная России сыграет в 5-й группе, где также выступят команды Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии.

"Мы сделаем все по максимуму, приложим все усилия, для того чтобы матч прошел на самом высоком уровне, как мы провели отборочный матч национальной сборной против сборной Сан-Марино (матч отборочного турнира Евро-2020 прошел в Саранске 8 июня - прим. ТАСС), где установили рекорд по посещаемости стадиона и по количеству забитых мячей нашей сборной. Уверен, что Российский футбольный союз подготовит свою программу, и мы, как гостеприимный регион, подключимся и предложим свои фишки", - сказал Савилов.

Он уточнил, что власти рассчитывают на полную загрузку стадиона "Мордовия-Арена". "Будем надеяться, что наши болельщики поддержат нашу национальную команду и посмотрят на наших сербских друзей, так что будем готовиться к полному стадиону", - отметил Савилов.

Ранее глава городского округа Саранск Петр Тултаев сообщил ТАСС, что власти города еще не определились с концепцией культурной программы для гостей республики, однако в Саранске обязательно организуют "зоны гостеприимства" - несколько площадок в центре города, где пройдут концерты и будут работать летние кафе. Также в городе могут организовать пешеходную зону, однако решение об этом пока не принято.

Стадион "Мордовия-Арена" вместимостью 44 тыс. зрителей был построен к чемпионату мира 2018 года. Саранск принял четыре матча группового этапа чемпионата мира. В настоящее время "Мордовия-Арена" является домашним стадионом клуба Футбольной национальной лиги "Мордовия". 8 июня на стадионе состоялся матч сборных России и Сан-Марино (9:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, эта победа стала самой крупной в истории российской сборной, матч посетил 42241 человек.