РПЛ с оптимизмом ждет выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) с оптимизмом ждет выступления российских футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона, сказал глава РПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции в ТАСС.

"Весенняя часть чемпионата прошла в очень жесткой бескомпромиссной борьбе как за зону еврокубков, так и за выживание. По итогам сезона нам удалось сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках с прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом. Для нас очень важно, что мы сохранили эту позицию", - заявил Прядкин.

На групповом этапе Лиги чемпионов нового сезона от России выступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в квалификации главного еврокубка сыграет "Краснодар". В Лиге Европы Россию представят московские ЦСКА и "Спартак", через сито отбора попробует пройти тульский "Арсенал".

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля.