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Футбол в России

РПЛ с оптимизмом ждет выступления российских клубов в новом сезоне еврокубков

В Лиге чемпионов выступят "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар", в Лиге Европы - ЦСКА, "Спартак" и "Арсенал"
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) с оптимизмом ждет выступления российских футбольных клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы нового сезона, сказал глава РПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции в ТАСС.

"Весенняя часть чемпионата прошла в очень жесткой бескомпромиссной борьбе как за зону еврокубков, так и за выживание. По итогам сезона нам удалось сохранить шестое место в таблице коэффициентов УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций]. К сожалению, не очень удачно выступили наши клубы в еврокубках с прошлом году, но в будущий сезон мы смотрим с оптимизмом. Для нас очень важно, что мы сохранили эту позицию", - заявил Прядкин.

На групповом этапе Лиги чемпионов нового сезона от России выступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", в квалификации главного еврокубка сыграет "Краснодар". В Лиге Европы Россию представят московские ЦСКА и "Спартак", через сито отбора попробует пройти тульский "Арсенал".

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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