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Допинг в спорте

РУСАДА за первые шесть месяцев получило 63 запроса на терапевтические исключения

Одобрено к настоящему времени 23 запроса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода получило от российских спортсменов 63 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и/или методов (TUE). Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"С января по июнь включительно к нам поступило 63 запроса на терапевтическое использование, - заметила Пахноцкая. - 43 запроса переданы в комитет по терапевтическому использованию запрещенных субстанций. Одобрено к настоящему времени 23 запроса, отклонено - 19".

В 2018 году в РУСАДА поступил 101 запрос на TUE. С октября, после возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, все запросы на терапевтическое использование в соответствии с решением Всемирного антидопингового агентства рассматривает Российское антидопинговое агентство.

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