Российская премьер-лига зарабатывает в среднем $50 млн в год

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средний годовой доход Российской премьер-лиги (РПЛ) составляет $50 млн. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Коммерция - больная тема, отсутствие конкуренции на телевидении, не очень хорошая цена на рекламу. В год мы зарабатываем порядка $50 млн. Я мечтаю, чтобы наша лига больше зарабатывала, лиги, которые находятся ниже российской по рейтингу, турецкая или польская например, зарабатывают больше нашего", - сказал Прядкин.

Чемпионат России начнется 13 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо". Действующий чемпион "Зенит" 14 июля на своем поле сыграет против дебютанта РПЛ "Тамбова".