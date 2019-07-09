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Футбол в России

Российская премьер-лига зарабатывает в среднем $50 млн в год

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин мечтает, чтобы РПЛ зарабатывала больше
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средний годовой доход Российской премьер-лиги (РПЛ) составляет $50 млн. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

"Коммерция - больная тема, отсутствие конкуренции на телевидении, не очень хорошая цена на рекламу. В год мы зарабатываем порядка $50 млн. Я мечтаю, чтобы наша лига больше зарабатывала, лиги, которые находятся ниже российской по рейтингу, турецкая или польская например, зарабатывают больше нашего", - сказал Прядкин.

Чемпионат России начнется 13 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо". Действующий чемпион "Зенит" 14 июля на своем поле сыграет против дебютанта РПЛ "Тамбова".

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей Геннадьевич
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