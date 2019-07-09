Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 9 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на третьем этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток от Улан-Удэ до Улан-Батора длиной 243 км за 2 часа 26 минут 10 секунд.

Вторым к финишу пришел экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова (+2.08), третье место занял экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ, +3.41). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева стал четвертым (+6.05), Сергея Куприянова - восьмым (+16.58).

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 2 часа 23 минуты 56 секунд. Вторым финишировал россиянин Денис Кротов ("Мини", +6.13), третьим к финишу приехал китаец Хан Вей (SMG Buggy, +6.25).