Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 9 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал первым на третьем этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток от Улан-Удэ до Улан-Батора длиной 243 км за 2 часа 26 минут 10 секунд.
Вторым к финишу пришел экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова (+2.08), третье место занял экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ, +3.41). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева стал четвертым (+6.05), Сергея Куприянова - восьмым (+16.58).
В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 2 часа 23 минуты 56 секунд. Вторым финишировал россиянин Денис Кротов ("Мини", +6.13), третьим к финишу приехал китаец Хан Вей (SMG Buggy, +6.25).
В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял аргентинец Кевин Бенавидес ("Хонда"), преодолевший дистанцию за 2 часа 28 минут 14 секунд. Вторым стал испанец Хоан Барреда ("Хонда", +0.30), третьим - аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM, +1.54). Россиянин Александр Максимов занял 19-е место ("Ямаха", +48.56), Анастасия Нифонтова - 21-е ("Хускварна", +56.48).
Общий зачет
В общем зачете грузовиков после трех этапов лидирует Вязович - 5 часов 34 минуты 5 секунд. На втором месте идет Каргинов (+3.16), на третьем - Шибалов (+6.05). Мардеев идет пятым (+17.37), Куприянов - шестым (+32.49).
В общем зачете внедорожников лидерство упрочил Аль-Аттия (5:09.11). На второй позиции идет Лю Кунь (+21.10), на третьей - Хан Вей (+22.55). Кротов занимает шестое место (+25.18).
В общем зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занимает аргентинец Кевин Бенавидес (5:20.42). Вторым идет британец Сэм Сандерлэнд (+2.54), третьим - Барреда (+3.09). Максимов занимает 16-е место (+1:45.10), Нифонтова - 19-е (+2:40.56).
Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составит 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.
Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. В 2014 и 2015 годах ралли не проводилось. В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.