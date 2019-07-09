Клуб КХЛ "Авангард" подписал контракт со швейцарским нападающим Андригетто

ТАСС, 9 июля. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из Омска подписал соглашение со швейцарским нападающим Свеном Андригетто. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два сезона.

"Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, отлично видит площадку и партнеров, - заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. - Что немаловажно, он универсален - способен сыграть на фланге и в центре. Но самое главное - в свои 26 лет он предельно мотивирован проявить себя в КХЛ".

Андригетто станет первым полевым игроком из Швейцарии, который выступит в российском клубе КХЛ. Ранее за подмосковный "Атлант" играл швейцарский вратарь Мартин Гербер, а за хорватский "Медвешчак" - защитник Горан Безина.

В прошедшем сезоне Андригетто выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" и провел 69 матчей, в которых набрал 17 очков (семь шайб + десять передач). Андригетто выступал в НХЛ с 2014 года, он также играл в составе "Монреаля". Всего в НХЛ он провел 227 матчей (регулярный чемпионат - 216, плей-офф - 11), в которых набрал 84 очка (32+52).

В составе сборной Швейцарии Андригетто стал серебряным призером чемпионата мира в 2018 году. Всего на чемпионатах мира он сыграл 22 матча, в которых забросил восемь шайб и сделал 11 результативных передач.