Стадион "Фишт" в Сочи готовят к первому матчу Российской премьер-лиги

СОЧИ, 9 июля. /ТАСС/. Стадион "Фишт" в Сочи приводят в соответствие с требованиями Российского футбольного союза в преддверии первой домашней игры футбольного клуба "Сочи" в Российской премьер-лиге (РПЛ), которая состоится 21 июля. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности руководителя ГБУК "Фишт" Никита Минченко.

"Есть требования Российского футбольного союза [РФС] к стадионам, мы приводим стадион под эти требования. До этого был чемпионат мира, стадион приводился под требования Международной федерации футбола, которые отличаются от российских. У нас уже была комиссия Российской премьер-лиги, есть акт проверки, в соответствии с которым мы и ведем сейчас работы", - сказал Минченко.

Он уточнил, что определенные отличия касаются безопасности на стадионе. "Согласно требованиям РФС, для болельщиков гостевой команды у нас должна быть выделена отдельная входная группа, организована отдельно стоящая касса, отдельная камера хранения, отдельный проход и отдельный фанатский сектор, сейчас мы эту работу проводим. Также с учетом примерного количества проданных билетов мы приводим в порядок инфраструктуру стадиона - организуем точки питания, проверяем секторы на соответствие фактической рассадке, проводим косметический ремонт, красим входные группы, меняем сломанные кресла. Ничего сложного нет, вопрос во времени, думаю, мы все успеем", - подчеркнул Минченко.

Что касается самого поля, по словам Минченко, "оно в отличном состоянии, одно из лучших в России". "Мы также готовим его к сезону РПЛ, проводим регламентные работы", - добавил он.

О подготовке футбольного клуба

К матчам в новом сезоне РПЛ готовится и футбольный клуб "Сочи". Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, основная часть подготовки спортсменов к сезону уже закончена.

"Клуб провел два сбора: первый в Сочи и Москве, второй - в Словении. На этих сборах мы провели пять контрольных игр, в трех из которых команде удалось победить. На сборах были также игроки на просмотре, но останутся ли они в клубе, решится в ближайшее время", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент контракты с клубом уже подписали Евгений Фролов (перешел из "Оренбурга"), Павел Шакуро ("Тюмень"), Владимир Обухов ("Мордовия"), Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев и Дмитрий Полоз (все - "Зенит"). К дебютной игре РПЛ команда будет готовиться в Сочи.

В пресс-службе уточнили, что стадион "Фишт" принадлежит к первой категории по стандартам РФС, арена готова к организации и проведению футбольных соревнований самого высокого уровня.

Матч первого тура ФК "Сочи" со "Спартаком" состоится 13 июля на столичном стадионе "Открытие-Арена". Первая игра в РПЛ на сочинском стадионе "Фишт" пройдет 21 июля, "Сочи" сыграет с петербургским "Зенитом".