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Футбол в России

Клубы Российской премьер-лиги довольны системой составления календаря нового сезона

По словам начальника отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгения Савина, идеальный календарь невозможен

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Новая система составления календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) получила положительные оценки от клубов - участников национального чемпионата. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин.

Календарь нового сезона был представлен 6 июня. При его составлении использовался математический алгоритм, разработанный Лабораторией исследований спорта Высшей школы экономики.

"Много критики вокруг календаря, это есть везде и всегда, идеальный календарь невозможен. Мы ушли от табличного принципа построения календаря к составлению компьютерным интеллектом с помощью более сложного алгоритма, при котором вариантов календаря больше, чем атомов во вселенной. На наш взгляд, получилось неплохо, решили две проблемы - развели все топовые матчи по турам, два декабрьских и мартовских тура признали зимними, команды из холодных регионов сыграют в гостях. Отзывы от клубов - получилась неплохая система, будем использовать ее дальше", - заявил Савин.

Первая игра РПЛ сезона-2019/20 состоится 12 июля - тульский "Арсенал" на своем поле встретится с московским "Динамо".

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