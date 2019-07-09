Российская премьер-лига получила от "Оренбурга" гарантии устранения недостатков стадиона

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) получила письмо от президента футбольного клуба "Оренбург" с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что из-за несоответствия регламенту лиги по вместимости стадиона "Оренбургу" придется проводить домашние матчи предстоящего сезона на стадионе "Самара-Арена". 17 июня руководство оренбургского клуба выступило против переезда. Стадион "Газовик" рассчитан на 7520 зрителей.

"У меня есть гарантия от президента клуба, что они сделают реконструкцию раздевалок и микст-зоны, а также улучшат освещение. Если они это сделают, "Оренбург" будет там играть", - отметил Прядкин.

"У стадиона "Оренбурга" все соответствует, за исключением вместимости, рассматривается вопрос смягчения критериев. Представители "Оренбурга" постараются устранить все проблемы до первого домашнего матча", - добавил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

Первый домашний матч в чемпионате России сезона-2019/20 "Оренбург" проведет 28 июля с петербургским "Зенитом".