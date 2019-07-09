Денежную премию российских спортсменов за медаль ЧМ могут поднять вдвое

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ выступила с предложением увеличить денежные премии для призеров чемпионатов мира более чем в два раза, что позволит обладателю золотой медали получить 500 тыс. рублей. Этот вопрос обсуждали во вторник на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта, передает корреспондент ТАСС.

В проекте протокола заседания есть предложение внести изменение в распоряжение правительства РФ от 05.08.2009 № 1099-р начиная с 1 января 2020 года в части увеличения размеров денежных вознаграждений спортсменам - членам спортивных сборных команд России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

За первое место на чемпионатах мира предлагается выплачивать 500 тыс. рублей, за второе - 250 тыс., за третье - 200 тыс. Сейчас за победу на чемпионатах мира российские спортсмены получают 224 тыс. рублей, за серебряную - 112 тыс., за бронзовую - 67,2 тыс.

Также предлагается увеличить размеры денежных вознаграждений тренерам, обеспечившим подготовку призеров чемпионата мира, до размеров, установленных для спортсменов.