Прядкин: тенденция проведения матчей за Кубок и Суперкубок в регионах сохранится

"Пока нет понимания, где в следующем году пройдет финал Кубка России, - сказал Прядкин. - Но думаю, что тенденция проведения в регионах - положительная. Суперкубок тоже, скорее всего, будет проводиться в регионах".

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Матчи за Кубок и Суперкубок России по футболу и дальше будут проходить в регионах. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

"Ажиотаж в регионах, бум после чемпионата мира - будем его поддерживать. Есть еще арены, где такие турниры надо проводить. Не только арены, принимавшие чемпионат мира", - добавил он.

Финалы Кубка России не проводились в столичном регионе с 2009 года, когда ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве (по пять игр - на стадионах "Локомотив" и "Лужники", еще одна - на "ВТБ-Арене"). Еще шесть раз игры за первый трофей сезона проводились на стадионах "Кубань" (Краснодар, дважды), "Металлург" (Самара), "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Петровский" (Санкт-Петербург) и "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).