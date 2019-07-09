Четыре нарушения антидопинговых правил зафиксированы в регби в 2018 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Четыре нарушения антидопинговых правил были зафиксированы в регби за время тестирования в 2018 году. Об этом говорится в материалах Международного совета регби (World Rugby), которые поступили в распоряжение ТАСС.

"Всего в 2018 году было проведено 2236 тестов на международном уровне, зафиксировано четыре нарушения. Один спортсмен дисквалифицирован на четыре года за употребление дростанолона. Еще один регбист получил четырехлетнюю дисквалификацию после обнаружения в пробе метандиенона и станозолола", - говорится в материалах.

Также отмечается, что еще в отношении двух регбистов расследование продолжается.

World Rugby объявил, что будет сотрудничать с Антидопинговым агентством Японии во время Кубка мира по регби среди мужских команд, который пройдет с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет против команд Ирландии, Самоа, Шотландии и Японии. Две команды из группы напрямую выйдут в 1/4 финала турнира. Российская сборная во второй раз в истории примет участие в Кубке мира, впервые россияне играли на турнире в 2011 году, не сумев преодолеть групповую стадию.