Спортивные организации в России могут освободить от налога с доходов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Организации, осуществляющие в России деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида, могут быть освобождены от уплаты налога с доходов. Такое предложение обсуждалось во вторник на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта, передает корреспондент ТАСС.

Предлагается разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.