{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Спортивные организации в России могут освободить от налога с доходов

Такое предложение обсуждалось во вторник на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Организации, осуществляющие в России деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида, могут быть освобождены от уплаты налога с доходов. Такое предложение обсуждалось во вторник на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта, передает корреспондент ТАСС.

Предлагается разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего применение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Теги
Россия
Футбол в России
Прядкин: использование VAR на всех матчах тура в РПЛ возможно ближе к концу года
По словам главы РПЛ, как только будет создан координационный центр, система будет использована на всех стадионах
Читать полностью