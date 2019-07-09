Тренеров медалистов ОИ и чемпионатов мира могут освободить от уплаты налогов с призовых

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Тренеров и специалистов, подготовивших российских медалистов Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, могут освободить от уплаты налогов с призовых. Такое предложение обсуждалось во вторник на заседании комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ и общественного совета при Министерстве спорта.

В проекте протокола заседания рекомендуется внести изменение в пункт 20 статьи 217 Налогового кодекса в части включения в перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, доходов в виде призов в денежной и (или) натуральной формах, полученных тренерами и специалистами за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и Кубках мира и Европы, чемпионатах, первенствах и Кубках России.